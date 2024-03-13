Н.М. Харитонов встретился со студенческими профсоюзами

12 марта состоялась встреча кандидата на должность Президента Российской Федерации Н.М. Харитонова со студенческими профсоюзами. Во встрече приняли участие представители студенческих независимых профсоюзов, молодые ученые и студенты. Темой обсуждения стали проблемы защиты прав и свобод работников в трудовых отношениях, а также социально-экономических интересов членов организации в России.

Открывая встречу, секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК ЛКСМ В.П. Исаков отметил, что для КПРФ работа с профсоюзами всегда была приоритетным направлением деятельности. — Мы рады сегодня приветствовать представителей общественности, ученых, руководителей профсоюзов и представителей независимых студенческих профсоюзов, — заявил В.П. Исаков. Следующим взял слово заведующий лабораторией Института общей физики РАН им. А.М. Прохорова, член центрального президиума профсоюза работников РАН В.П. Калинушкин. Он поделился мнением о ключевой проблеме современной российской науки. — Несмотря на понимание государством роли развития отечественной фундаментальной науки, во всем мире в ее вкладывается 2 – 2,5% от ВВП, в России — всего лишь 1%, — заявил член центрального президиума профсоюза работников РАН. Председатель студенческого союза законотворческих инициатив юридического факультета МГУ Александра Кузьмина поблагодарила КПРФ и В.П. Исакова за возможность посещать Государственную Думу СФ РФ. — Это дает студентам возможность знакомиться с законотворческой деятельностью на практике, — заявила председатель студенческого союза Выступая далее, председатель межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» Дмитрий Николаевич Д.Н. Трудовой рассказал о проводимых в Санкт-Петербурге с участием региональных отделений КПРФ образовательных семинарах. Он отметил, что занятия проходят на базе и по инициативе Санкт-Петербургского горкома КПРФ и поблагодарил за помощь лично члена Бюро Санкт-Петербургского горкома О.В. Яковенко. В завершение председатель межрегионального Независимого студенческого профсоюза «Дискурс» А.А. Байбикова объявила о поддержке кандидатуры в президенты от КПРФ. — КПРФ постоянно поддерживает наш профсоюз во многих сферах. В частности, в последнее время фракция регулярно выступает в Госдуме с предложением повысить стипендии студентам и аспирантам, — сообщила она. Также Анастасия Байбикова рассказала о том, что Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова (г. Королев) стал жертвой «оптимизации». Более 350 сотрудников уволены, ВУЗ уже лишили корпуса института и появилась опасность расформирования его филиала — Техникума технологий и дизайна (ТТД). Также она обратила внимание на существующее нарушение в СУЗах — взимание со студентов платы за прохождение практики. Кандидат в президенты России от КПРФ Н.М. Харитонов отметил, что для восстановления отечественной экономики, осуществления новой индустриализации на современной материально-технической и научно-технологической базе главной производительной силой должен стать современный рабочий класс. При этом важнейшую роль в отстаивании интересов рабочего класса играют независимые профсоюзы. Также он рассказал, что рабочая группа КПРФ, в которую входят ученые-правоведы, юристы, представители профсоюзов и трудовых коллективов, в настоящий момент уже готовит проект нового Трудового кодекса. — Новый кодекс защитит права на труд беременных женщин, одиноких матерей и отцов, инвалидов, — заявил кандидат от КПРФ. Кроме того, он сообщил, что программа КПРФ, представленная на III Орловском экономическом форуме, «Программа Победы», позволит вывести страну из глубокого системного кризиса. Она касается развития реального сектора экономики, развития сельского хозяйства, науки и образования, снижения налогового бремени, развития здравоохранения, поддержки материнства и детства. Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин поблагодарил присутствующих за совместную многолетнюю работу. Он отметил, что для Коммунистической партии Российской Федерации поддержка трудящихся, профсоюзного движения является приоритетной задачей. — Хорошо, что ведется с партийными региональными отделениями обучение, есть независимые профсоюзы, что студенческие союзы решают назревшие проблемы, прежде всего: обеспечение студентов местами в общежитиях и достойной стипендией, — заявил Ю.В. Афонин. Он сообщил, что хотя капиталистическая власть решает сиюминутные возникающие перед ней проблемы, советская власть в своем планировании смотрела вперед: без вкладывания в науку не будет перспективных разработок и, следовательно, серьезного прорыва отечественной экономики. — Кодекс законов о труде, существовавший в Советском Союзе, был самым передовым, и команда нашей партии во главе с председателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым разработала новый прогрессивный Трудовой Кодекс для Российской Федерации. И именно в нем особо выделяется роль профсоюзного движения, — подчеркнул Ю.В. Афонин. Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ отметил, что только создав систему связи между представителями рабочих через профсоюзные организации с законодательной властью в виде депутатов можно полноценно отстаивать права трудящихся. — В ближайшее время мы провеем большой форум, где внесем последние изменения в новый Трудовой кодекс, и фракция внесет этот законопроект на рассмотрение в Госдуму. Только в этом случае страна будет двигаться вперед, — заявил Юрий Вячеславович. После ряда вопросов от собравшихся, касающихся защиты интересов трудящихся и профсоюзной деятельности в Российской Федерации, для журналистов был проведен пресс-подход.

Взято отсюда.

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