Н.М. Харитонов встретился в Москве с деятелями искусства

В понедельник, 26 февраля, член Президиума ЦК КПРФ, кандидат на должность Президента Н.М. Харитонов провел встречу с деятелями искусства в Центре прототипирования «Центр современной музыки и исполнительских искусств» Академии хорового искусства имени В.С. Попова. В мероприятии также приняли участие Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин и ведущий встречи – секретарь ЦК КПРФ, Председатель ЦК ЛКСМ РФ В.П. Исаков.

В начале с приветственным словом и пожеланиями в адрес кандидата-коммуниста выступили деятели различных направлений искусства: Диана Лиманская, Максим Баронов, Дарья Цевменко, Алина Бужинская. Рассказав о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться в своей профессиональной деятельности, они попросили помощи и поддержки у представителей КПРФ. Затем перед гостями мероприятия выступил Н.М. Харитонов. "Культура – это самое главное направление, которое формирует в человеке духовный и нравственный стержень", – заявил Николай Михайлович. Он рассказал о том, как во время посещения США американцы активно интересовались у него, что представляет собой русский дух. "Русский дух – это тогда, когда мертвый может встать", – сказал кандидат-коммунист. Н.М. Харитонов выразил уверенность в том, что сфера искусства должна находиться под государственным контролем и обеспечиваться за счет государственного финансирования. Он также отметил, что вопросы культуры должны быть взять под контроль правительства. Кроме того, Николай Михайлович особо подчеркнул необходимость внедрения воспитательной составляющей в данной сфере. Кандидат-коммунист рассказал о том, как в детстве занимался музыкой, отметив, что в советский период у сельской молодежи не возникало проблем с получением образования в сфере культуры. Он пообещал поддержку участникам встречи в случае избрания президентом. "Культуру в массы! Вы молодцы", – такими словами завершил свое выступление Николай Михайлович. Далее к собравшимся обратился Ю.В. Афонин. Юрий Вячеславович отметил, что в программе КПРФ нет ничего искусственного, все ее ключевые тезисы рождаются из общения с людьми. Он также указал на советский опыт поддержки сферы искусства, когда талантливые руководители получали достойную зарплату и имели возможность воспитывать настоящих звезд, а само образование при этом было бесплатным и доступным для всех. Ю.В. Афонин рассказал о том, как КПРФ оказывает поддержку отечественной культуре. В частности, он заострил внимание на конкурсе "Земля талантов", дающем возможность юным дарованиям раскрыть свои способности. Также он напомнил о борьбе коммунистов за учреждение Дня русского языка. Кроме того, Юрий Вячеславович рассказал об инициативе Компартии, сформулированной в законопрпоекте "Образование для всех". Суть ее заключается в том, чтобы базовый оклад сотрудников сферы образования и культуры составлял не менее 80% от итогового дохода. Тем самым, по словам выступающего, можно пресечь манипуляции с доплатами, устранить возможность финансового давления на сотрудников. "Капиталистичесчкий путь развития – это путь в никуда, – заключил Ю.В. Афонин. – Будущее за справедливостью и социализмом". *** В завершение встречи перед ее участниками выступила музыкальная группа «Утро в тебе».

Взято отсюда.

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