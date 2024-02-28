Н.М. Харитонов встретился в Москве с представителями общественной организации «Дети войны»

Во вторник, 27 февраля, член Президиума ЦК КПРФ, кандидат на должность Президента Н.М. Харитонов провел встречу с активистами общественного движения «Дети войны». В мероприятии также приняли участие Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин и первый секретарь МГК КПРФ Н.Г. Зубрилин. В качестве ведущего встречи выступил секретарь ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы, председатель центрального совета ООО «Дети войны» Н.В Арефьев.

С приветственным словом к собравшимся обратился руководитель общероссийской общественной организации «Дети войны» Николай Арефьев. Он поделился успехами и проблемами организации. «Я объехал практически все регионы нашей страны, и в результате встреч с губернаторами, областными и республиканскими законодательными собраниями, 46 регионов приняли законы о детях войны», — сообщил Николай Васильевич. Также он особенно выделил закон, принятый в Ленинградской области, согласно которому дети войны получают дополнительно 5 000 рублей к пенсии и имеют все льготы участников войны. Николай Васильевич рассказал, что ООО «Дети войны» выступила с инициативой увековечить память о детях войны, в результате чего по всей стране созданы 58 памятников и памятных досок. В частсности, он выделил мемориалы в поселке Свердловском Московской области и городе Старый Оскол, а также в Костромской области. Затем перед собравшимися выступил кандидат в президенты от КПРФ Н.М. Харитонов, пообещав в случае избрания принять федеральный закон о детях войны. «Деньги для детей войны в бюджете найдутся. Достаточно снизить налог для малообеспеченных граждан страны до 5%, а супербогатым — увеличить до 25%», — заявил Н.М. Харитонов. Он также выразил уверенность в том, что уважительное отношение к детям войны в виде принятия соответствующего закона об их поддержке консолидирует нацию. «Президент Владимир Путин обещает выступить с обращением Федеральному Собранию 29 февраля. Он будет говорить о текущем 2024 «Годе семьи», а какая семья может быть без уважения к старшему поколению?», — подчеркнул Н.М.Харитонов. В заключение своего выступления Николай Михайлович призвал собравшихся обязательно принять участие в Выборах Президента России. Следующим к собравшимся обратился Ю.В. Афонин. Он отметил, что тема поддержки детей войны актуальна в каждом регионе страны. «Особенно радует, что, кроме актива, все чаще и чаще ваши внуки стали интересоваться судьбами детей войны», — отметил Юрий Вячеславович. Ю.В. Афонин заявил, что закон о детях войны — инициатива фракции КПРФ, и он обязательно будет принят. «Судьбы детей войны — один из ключевых вопросов, которые сегодня необходимо решить», — подчеркнул Ю.В. Афонин. Он поблагодарил ООО «Дети войны» за совместную работу и выразил уверенность, что кандидат от КПРФ Н.М. Харитонов обязательно решит проблемы детей войны. Следующими выступили представители ООО «Дети войны». Капитан 1 ранга Б.П. Мельников заявил, что общество горячо поддерживает предвыборную программу кандидата от КПРФ и желает Н.М. Харитонову победы. «Мы приветствуем эту программу: продуманную, глубокую и, вместе с тем, реалистичну», — заявил Борис Пантелеймонович. Заместитель Председателя ООО «Дети войны» по Пресненскому району г. Москвы А.А. Абашкина пожелала удачи Н.М. Харитонову в предстоящих дебатах. «Мы поздравляем Вас с выдвижением и заявляем, что «Дети войны» горячо поддерживает Вашу предвыборную программу», — заявила Алла Александровна.

Взято отсюда.

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