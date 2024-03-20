На 53-м году жизни умер спортивный журналист Василий Уткин

Спортивному комментатору и журналисту было 52 года

Телевизионный комментатор и спортивный журналист Василий Уткин умер на 53-м году жизни, сообщает РИА Новости Спорт. Трагическую новость опубликовали в Telegram-канале любительского футбольного клуба “Эгриси”, владельцем которого был Уткин.

Причины смерти не уточняются.

“Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами”, – говорится в сообщении медиаклуба.

Василий Уткин работал на телевидении с 1994 года, вел ряд футбольных передач и комментировал матчи на НТВ и НТВ-Плюс. О завершении карьеры комментатора он объявил в 2017 году. Также он известен по работе в кино, снимался в главной роли в фильмах “День выборов” и “День выборов 2”.

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Взято отсюда