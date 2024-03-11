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На 85-м году скончалась диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова

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На 85-м году скончалась диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова

У бывшей ведущей оторвался тромб

Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет, сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой.

“Умерла Светлана Моргунова, все правильно”, – сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой.

Вера Мусатова, близкая подруга Моргуновой, рассказала, что причиной смерти диктора стал оторвавшийся тромб.

“Причина смерти Моргуновой — тромб оторвался. Дата и место прощания еще не известны”, – поделилась с РИА Новости Мусатова.

Похороны диктора Центрального телевидения СССР состоятся во вторник на Троекуровском кладбище. Место прощания пока не определено. Возможно оно пройдет в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, рассказал племянник Моргуновой, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов.

“Похороны состоятся на Троекуровском во вторник”, – сказал Свиридов.

Светлана Моргунова — народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР. С 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР: вела выпуски программы “Голубой огонек” и “Утренняя почта”.

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Взято отсюда

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