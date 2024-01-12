На 89-м году жизни умер народный артист Юрий Соломин

Артист и художественный руководитель столичного Малого театра Юрий Соломин скончался дома во сне

В ночь на 11 января худрук Малого театра, народный артист СССР и режиссер Юрий Соломин умер в возрасте 88 лет из-за остановки сердца на фоне осложнений после ишемического инсульта, передает газета, сообщает “Газета”.

Осенью актер перенес микроинсульт, после которого долго восстанавливался. Только несколько дней назад его врачи отпустили домой. Он умер во сне на фоне осложнений со здоровьем. Широкую известность актер приобрел после роли капитана Кольцова в фильме “Адъютант его превосходительства”, снятого в 1969 году.

Актер страдал от дыхательной, сердечной и почечной недостаточности.

“Дедушка ушел тихо во сне сегодня”, — рассказала внучка Соломина.

Прощание с Юрием Соломиным пройдет на основной сцене Малого театра 15 января. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище, сообщила директор театра Тамара Михайлова.

В ноябре 2023 года Соломин вышел из дома, чтобы поехать в свой театр, но потерял сознание. Водитель артиста вызвал “скорую”. К приезду врачей он уже пришел в себя, но жаловался на слабость в левой руке, головокружение, тошноту. Вдобавок у него нарушилась речь. После обследования врчи диагностировали микроинсульт.

Соломина положили в реанимацию в тяжелом состоянии. Ситуацию осложняли другие заболевания артиста: тяжелая форма гипертонии, сахарный диабет и атеросклероз. К тому же десять лет назад он перенес аортокоронарное шунтирование.

В больнице у Соломина начала развиваться деменция, у него парализовало левую сторону тела. Артист был дезориентирован в пространстве, имел провалы в памяти, речь и движения его были заторможены. СМИ отмечали, что состояние режиссера “постоянно ухудшается”. Однако пресс-секретарь Малого театра Таисия Галыгина настаивала, что Соломин перенес инсульт в легкой форме и продолжает работать из больницы удаленно. Тем не менее здоровье артиста сильно пошатнулось.

Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите (сейчас Забайкальский край) в семье музыкальных педагогов, а через шесть лет у Юрия появился младший брат Виталий, ставший известным широкому зрителю по ролям доктора Ватсона в сериале “Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона” и Вадима Дашкова в сериале “Зимняя вишня”.

Братья закончили московское Щепкинское театральное училище при Малом театре и стали народными артистами. Младший брат Виталий умер в 2002 году после инсульта на 61-м году жизни, однако задолго до этого братья перестали общаться.

Большую популярность Юрий Соломин получил благодаря работам в кино. В 1969 году звездной ролью стал персонаж капитана Кольцова в фильме Евгения Ташкова “Адъютант его превосходительства”, после которой Соломин прославился на весь СССР. На волне успеха артист одновременно снимался в кино и продолжал работать в театре.

“У меня ни на что не хватало времени. ..Однажды я … забыл, в какой город еду. …То ли в Москву, то ли в Киев. <..> Ох, как часто было, что я прилетал домой буквально пообедать и снова улетал на два дня”, — вспоминал артист.

Одной из известных киноработ также является роль инженера Ивана Телегина в советском многосерийном фильме “Хождение по мукам” по роману Алексея Толстого и главная роль в оскароносной советско-японской картине “Дерсу Узала” Акиры Куросавы.

Худруком Малого театра Соломина выбрали в 1988-м году.

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Взято отсюда