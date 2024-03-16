На 90-м году жизни умер народный артист РФ Александр Ширвиндт

Причина смерти не уточняется

На 90-м году жизни умер народный артист РСФСР, президент Театра сатиры актер Александр Ширвиндт. Об этом РИА Новости сообщил актер театра Юрий Васильев.

Информации о дате и месте прощания пока нет.

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В 1956 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, после чего его приняли в труппу Театра имени Ленинского комсомола. Успех молодому актеру принесли роли в спектаклях, поставленных Анатолием Эфросом, который возглавил театр в 1964 году. Это Тригорин в “Чайке” Антона Чехова, Людовик в “Мольере” Михаила Булгакова, Гудериан в “Каждому свое” Самуила Алешина и другие.

В 1968 году Ширвиндт перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной, где прослужил два года, а с 1970-го работал в Московском театре сатиры. Первой его ролью на этой сцене в театре стал граф Альмавива в известной постановке Валентина Плучека “Безумный день, или Женитьба Фигаро” (1970).

Наряду с актерской работой в Театре сатиры Ширвиндт начал заниматься режиссурой.

В кино Ширвиндт дебютировал в 1956 году в картине Семена Деревянского и Рафаила Сусловича “Она вас любит”. Его фильмография насчитывает более 60 работ, среди которых — “Приходите завтра…” (1962), “Ирония судьбы, или С легким паром!” (1975), “Небесные ласточки” (1976), “Трое в лодке” не считая собаки” (1979), “Самая обаятельная и привлекательная” (1985), “Забытая мелодия для флейты” (1987).

Особое место в творчестве Ширвиндта занимала эстрада.

В 1989 Ширвиндту присвоили звание народного артиста РСФСР. Кроме того, он награжден орденом Дружбы народов и “За заслуги перед Отечеством” всех четырех степеней.

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Взято отсюда