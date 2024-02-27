Ребенок ехал на заднем сидении машины, когда в нее врезалось другое авто. Медики скорой помощи на месте осмотрели школьника

Утром 26 февраля в Горно-Алтайске попали в ДТП Mazda 6 и Toyota Corona Premio, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Машины столкнулись в районе дома №122 по проспекту Коммунистическому. 34-летняя местная жительница за рулем Mazda не справилась с управлением и выехала на встречку, где влетела в Toyota, которой управляла 35-летняя женщина.

В результате аварии пострадал 11-летний пассажир Toyota. Ребенок, который находился на заднем сиденье в детском удерживающим устройстве, получил незначительные травмы. Госпитализация ему не потребовалась.

В отношении водителя Mazda составили административный протокол.

Ранее в Барнауле 19-летняя девушка пострадала в ДТП с двумя Nissan. Авария случилась на улице Балтийской, недалеко от улицы Попова.

Взято отсюда