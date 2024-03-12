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На Алтае 15-летний рецидивист украл 15 тысяч рублей с карты знакомого

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Теперь юноша ждет суда

На Алтае 15-летний рецидивист украл 15 тысяч рублей с карты знакомого

Банкомат / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 15-летний житель Солтонского района предстанет перед судом по обвинению в краже денег с банковского счета.

Как сообщили в СК региона, 3 ноября 2023 года парень гостил у знакомого, от которого узнал, что тот продал недвижимость и теперь на его счете есть деньги. Юноша не устоял перед соблазном немного разбогатеть и под предлогом переключения музыки взял телефон товарища, зашел в приложение банка и перечислил на счет своей матери 15 тысяч рублей. После этого он снял деньги в банкомате и все потратил.

Впоследствии на юношу завели дело по статье о краже с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину. Сейчас он ждет суда.

Как отметили в СК, ранее он уже привлекался за угон транспортного средства. Следователь направил в органы системы профилактики представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению этих преступлений.

город Горняк

Источник

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