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На Алтае 25-летняя мать во сне задавила своего новорожденного ребенка

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На Алтае 25-летняя мать во сне задавила своего новорожденного ребенка

Расследование уголовного дела в отношении жительницы Улаганского района, которая обвиняется в причинении смерти по неосторожности, завершено

25-летняя жительница Улаганского района обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщает “В Курсе 22 Барнаул” со ссылкой на республиканский СК.

Как стало известно в ходе следствия, 7 октября мама малыша была пьяна, в таком состоянии она легла спать рядом с новорожденным сыном. В какой-то момент женщина придавила младенца своим телом, перекрыв ему дыхательные пути. Экспертиза показала, что мальчик умер от механической асфиксии. 

Уголовное дело с обвинительными заключениями уже передано в суд для рассмотрения по существу.

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Взято отсюда

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