На Алтае 85-летний рецидивист жестоко расправился с приятелем

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору

Неоднократно судимый 85-летний житель Горно-Алтайска вновь обвиняется в убийстве, сообщают НГА.

По информации, мужчина освободился из мест лишения свободы в июле 2023 года. Он отбывал наказание за убийство. После освобождения он снял у знакомых жилье в доме по ул. Горького. Однако не прошло и двух месяцев, как он вновь совершил тяжкое преступление.

По данным следствия, в ночь на 6 сентября 2023 года рецидивист распивал спиртное со своим 64-летним знакомым. Но в какой-то момент между приятелями произошел конфликт и они поссорились. Обвиняемый набросился на приятеля с ножом.

“Кулаком и ножом он нанес потерпевшему «не менее 13 ударов в область головы, лица, шеи и грудной клетки”, – отметили в ведомстве.

В результате от полученных ранений и развившихся осложнений знакомый скончался на месте происшествия.

По решению суда обвиняемый был заключен под стражу. Расследование уголовного дела закончено, следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору, отмечается в сообщении СУСК.

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Взято отсюда