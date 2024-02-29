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На Алтае алиментщик не хотел выплачивать 1 млн, пока приставы не дошли до крайности

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До этого мужчину уговаривали разными способами

На Алтае алиментщик не хотел выплачивать 1 млн, пока приставы не дошли до крайности

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае должник уплатил 1 млн рублей алиментов, став фигурантом уголовного дела, сообщает региональная ФССП.

Сначала 36-летнего жителя Барнаула привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов. Суд назначил ему 60 часов обязательных работ, но и после отработки мужчина не предпринял мер к погашению задолженности.

Барнаулец продолжал игнорировать решение суда о выплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

“Так как алиментщик официально трудоустроен не был, судебный пристав ограничил должника в праве выезда за пределы РФ”, – рассказали в ведомстве.

Закончилось все тем, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

“Данная мера оказалась действенной. В кратчайший срок должник полностью погасил образовавшуюся задолженность по алиментам”, – подчеркнули в ФССП.

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