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На Алтае австралийцам вручили российские паспорта

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На Алтае австралийцам вручили российские паспорта

Мужчина говорит, что его всегда тянуло на историческую родину

В республике Алтай провели церемонию принятия присяги новыми гражданами Российской Федерации.

В числе тех, кто получил российские паспорта, – и семья Николая Овчинникова. Мужичина вырос в Австралии, где и родился. Его предки покинули Россию еще в 1920-е годы. Сначала перебрались в Китай, а затем – и вовсе на удаленный континент. Однако, как говорит Николай, его всегда тянуло на историческую родину.   

Семья Овчинниковых стала участником государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Как сообщают “Новости Горного Алтая”, министр внутренних дел по Республике Алтай Дмитрий Трощилов поздравил новых граждан, пожелав им стать достойными и законопослушными жителями России.

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Взято отсюда

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