На Алтае большой булыжник упал со скалы на дорогу

Фото: pixabay

Пострадавших нет, упавший булыжник оперативно убрали. Движение в районе бома ограничили, на наиболее сложных местах стоят регулировщики

Булыжник на дороге на Алтае Фото: vk.com/chemal_live

В Чемальском районе на Алтае 20 марта булыжник упал на проезжую часть. ЧП объяснили неравномерным оттаиванием грунта, отчего появляется оползень, сообщает администрация района в своей группе в соцсети “ВКонтакте”.

Большой камень, упавший на Аскатский бом, убрали с дороги около 10.00. Пострадавших в результате происшествия нет.

В районе бома организовали движение в режиме ограниченного пропуска. На более сложных участках стоят регулировщики, дополнительно установлены упорные блоки.

Ранее сообщалось, что в Чемальском районе Республики Алтай возле села Турбаза Катунь произошел сход камней . Упавшие камни повредили проезжающий автомобиль.

Взято отсюда.

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