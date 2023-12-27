На Алтае будут судить мужчин, которые напали с топором на сборщиков орехов

Нападавшие нанесли ущерб на сумму более 80 тыс. рублей

Прокуратура Республики Алтай направила в суд уголовное дело, согласно которому четверо мужчин обвиняются в нападении на сборщиков кедрового ореха.

По версии следствия, преступники напали с топором и угрозами на сборщиков ореха в районе Семинского перевала.

«Мужчины завладели имуществом потерпевших, причинив ущерб на сумму более 80 тыс. рублей», – рассказали в прокуратуре.

Правоохранители быстро раскрыли преступление. На данный момент мужчины заключены под стражу, им грозит до 10 лет лишения свободы.

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Взято отсюда