На Алтае число вакансий в несколько раз превысило число безработных

Новых сотрудников пытаются переманить более высокой зарплатой

Вакансии открыты абсолютно во всех сферах

Жуткий кадровый голод наступил по всей Сибири и в Алтайском крае в частности: одни выходят на пенсию, а других не хотят или не могут работать. О том, какая в целом сложилась обстановка на рынке труда региона рассказала начальник профильного управления Надежда Капура.

По словам эксперта обстановка на рынке труда в Алтайском крае мало чем отличается от ситуации в других регионах. При этом за последние пять лет численность населения в трудоспособном возрасте сократилась более чем на 70 тысяч человек.

– Сегодня мы видим, что у нас выходят уже в новый пенсионный возраст более многочисленные группы, а наоборот входят не такие большие. Встает вопрос баланса рынка, подготовки кадров с опережением на перспективу. Поэтому вопрос обеспечения предприятий кадрами для нас такой же актуальный, как и в других сибирских регионах, – говорит начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения.

На данный момент работодателями Алтайского края заявлено более 23 тысяч вакансий. При этом на десять предложений о работе приходится всего пять безработных.

– Это говорит о колоссальной востребованности рынка труда. Специалисты требуется везде, во всех отраслях и сферах, – добавляет Надежда Капура. – Еще одним фактом подтверждения острого дефицита кадров является динамика предложений заработной платы. На сегодняшний день она опережает динамику начисления заработной платы.

У работодателя встает вопрос: самому взрастить специалиста или перекупить у конкурента. В первом случае это долго, а во втором придется новому сотруднику предложить более выгодные условия. В итоге делается ставка на второй вариант.

– По некоторым отраслям рост заработной платы составил в два и более раза. А по некоторым предприятиям мы отмечаем рост практически на 40% и более. Так, к примеру, в обрабатывающих отраслях рост составил порядка 143% к уровню прошлого года. В целом по региону тем роста реальной зарплаты превысил 117%, и такого большого шага за последние несколько лет не было, – подчеркивает спикер.

Для того чтобы преодолеть кадровый кризис на перспективу, в крае разработана целая программа и реализуются всевозможные межведомственные программы. В частности, создаются образовательно-производственные кластеры, где готовят специалистов для конкретных отраслей: машиностроительная, транспортная, легкая промышленность, туристическая сфера.

– Буквально на днях будут открыты еще два кластера для сельского хозяйства и для педагогики, – говорит Капура.

По ее словам в наши дни становится актуальным вопрос переобучения, получения дополнительных рабочих профессий, причем еще в период получения основного образования, пусть даже и высшего.

Если говорить о конкретных вакансиях, то в сотрудниках нуждаются не только производственные предприятия, но и социальная сфера, и многое-многое другое.

– Стоит острый вопрос по подбору квалифицированных рабочих кадров. Таких вакансий заявлено более десяти тысяч. Требуются фрезеровщики, токари, аппаратчики, наладчики и так далее. Наибольшая потребность у промышленных предприятий. В этой области заявлено порядка семи тысяч вакансий, – добавляет начальник профильного управления.

На сегодняшний день кадровый голод ощущается на многих крупных производствах края. Но также есть предложения из сферы переработки, сельского хозяйства (тем более в преддверии посевной), торговли, пассажирских перевозок и т.д.

– Яркий пример: кадровый центр «Работа России» совместно с «Горэлектротрансом», получившим 50 новых автобусов, сформировали группу по подготовке водителей конкретно под запрос данного работодателя. Все, кто успешно сдал экзамен по вождению и получил права, были трудоустроены на предприятие. Это очень хороший опыт взаимодействия работодателя и кадрового центра в подборе и подготовке специалистов, – подчеркнула Надежда Капура.

Конечно же, есть проблемы с нехваткой педагогов, медицинских работников и даже модных IT-специалистов. Поэтому можно с уверенностью констатировать, что дефицит есть абсолютно везде.

губернатор Виктор Томенко сообщил, что к концу весны по востребованным маршрутам №1 и №10 начнут ездить новые автобусы вместимостью до 100 человек

Взято отсюда

13.03.2024