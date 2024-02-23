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На Алтае директор МУП с сообщниками преступно экономили на ремонте котельной

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На Алтае директор МУП с сообщниками преступно экономили на ремонте котельной

Котельная Фото: pixabay.com

Общая сумма ущерба от действий директора МУПа и компании “Арсенал” составила свыше 1,9 млн рублей. Вскрылись два эпизода мошенничества

Директора “ЖКХ Акташ” в Республике Алтай будут судить за махинации при ремонте котельной, сообщила прокуратура региона.

В 2021 году обвиняемый вместе с директором компании “Арсенал” и третьим лицом сэкономили на ремонте котельной. Там нужно было заменить электросиловое оборудование. Но, сговорившись, злоумышленники закупили меньше материалов и похитили 1,5 млн рублей.

Это был не единственный раз. Позже аналогичным образом директор МУПа и руководитель “Арсенала” поступили при замене обмуровки топочной части котла, похитив 534 тысячи рублей.

Кроме того, действия директора “ЖКХ Акташ” по изготовлению поддельного платежного поручения квалифицировали по ч. 1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).

Уголовное дело направили для рассмотрения в Улаганский районный суд.

Ранее стали известны подробности двух уголовных дел о закупках угля для ТЭЦ Ярового.

Взято отсюда

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