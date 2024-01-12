Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

На Алтае доктор открыл огонь по бару: он сказал, что ему мешал шум

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Местные жители рассказали, что он агрессирует уже не в первый раз

На Алтае доктор открыл огонь по бару: он сказал, что ему мешал шум

В Республике Алтай врач-нарколог Федор Глупаков открыл стрельбу у бара в селе Чоя. До этого 39-летний мужчина пожаловался на шум и вызвал полицию, — пишет телеграм-канал Mash.

Однако, по словам стрелка, стражи порядка ему не помогли и шум не прекратился. Пока участковый еще ехал на место, житель республики уже ругался с посетителями заведения. В какой-то момент мужчина пошел домой и вернулся с «Сайгой». Глупаков выстрелил в воздух, после полицейский уговорил его отдать оружие и увез в отдел. Пострадавших нет.

Позже стрелок рассказал, что шум в баре был настолько громкий, что он не увидел другого выхода. Кроме того, по словам мужчины, он жаловался на бар еще с лета прошлого года. Якобы там постоянно шум и крик, а еще посетители много мусорят.

Сельчане рассказали, что это уже не первый эпизод агрессии Федора Глупакова. Якобы до стрельбы он гонял местных до сельской администрации на «Крузаке».

Взято Источник
12.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Бизнес

В Барнауле наградили предприятия за лучшее праздничное оформление к Новому году

12.01.2024

 Новости Алтай

На Алтае доктор открыл огонь по бару: он сказал, что ему мешал шум

12.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле больше чем на месяц перекроют улицу в Железнодорожном районе

12.01.2024

 Новости Алтай

На Алтае легковушка влетела в опору электропередачи. Посмотрите на жуткие кадры с места смертельного ДТП

12.01.2024

 Новости Алтай

На шинном заводе в Барнауле рабочему прилетела в голову деталь. Он погиб на месте: что говорят в «Нортеке»

12.01.2024

 Новости Алтай

Заммэра Барнаула, уличенного во взятке, заключили под стражу

12.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле начальник отдела полиции просил взятку в 600 тысяч, но получил только 300: его задержали коллеги

12.01.2024

 Новости Алтай

«Такой хорошенький, жаль, что негодяй и преступник»: что барнаульцы говорят об арестованном заммэре

12.01.2024

 Новости Алтай

«А вдруг это было похищение?» Случайная прохожая и таксист спасли потерявшуюся в самые морозы первоклашку. Разгорелся скандал

12.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix