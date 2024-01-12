Местные жители рассказали, что он агрессирует уже не в первый раз

В Республике Алтай врач-нарколог Федор Глупаков открыл стрельбу у бара в селе Чоя. До этого 39-летний мужчина пожаловался на шум и вызвал полицию, — пишет телеграм-канал Mash.

Однако, по словам стрелка, стражи порядка ему не помогли и шум не прекратился. Пока участковый еще ехал на место, житель республики уже ругался с посетителями заведения. В какой-то момент мужчина пошел домой и вернулся с «Сайгой». Глупаков выстрелил в воздух, после полицейский уговорил его отдать оружие и увез в отдел. Пострадавших нет.

Позже стрелок рассказал, что шум в баре был настолько громкий, что он не увидел другого выхода. Кроме того, по словам мужчины, он жаловался на бар еще с лета прошлого года. Якобы там постоянно шум и крик, а еще посетители много мусорят.

Сельчане рассказали, что это уже не первый эпизод агрессии Федора Глупакова. Якобы до стрельбы он гонял местных до сельской администрации на «Крузаке».

Взято Источник

12.01.2024