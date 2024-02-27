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На Алтае две немецкие овчарки растерзали более 60 коз и овец

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Ночью собаки пробрались в загоны и задрали скот на Алтае

На Алтае две немецкие овчарки растерзали более 60 коз и овец

Личность хозяина собак уже установлена

В Усть-Коксинском районе пятеро жителей села Кучерла потеряли скот. Хищники пробрались в загоны, где содержались овцы и козы, и задрали животных. Изначально сельчане подумали, что в село пришли волки, но выяснилось, что виной всему – собаки.

Первые кадры с места происшествия появились в местных пабликах и напомнили сцену из фильма ужасов: на белом снегу лежат окровавленные тушки бедных овец.

– Ночью волки пришли, – комментирует за кадром автор ролика.

Однако, как сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай, напавшими на бедных овец хищниками оказались две немецкие овчарки, которые охраняют турбазу на окраине села. Они пробрались к животным в темноте и устроили себе мясную пирушку. От зубов и когтей овчарок пострадали 63 особи.

– В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Собранные материалы будут переданы в администрацию сельского поселения для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности владельца собак, – отметили в полиции.

К слову, по информации Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай, личность хозяина собак уже установлена.

В соцсетях пишут, что такие случаи на Алтае происходят не впервые:

– Сталкивались с такой же ситуацией много лет назад. Дважды стая собак угоняла стадо и задирали по несколько овец. Пришлось добивать полуживых и сжигать туши. Страшная картина. А собаки не одичавшие, обычные деревенские. Один раз задрали, и это с большой вероятностью может повториться, инстинкт. Остается смотреть в оба и караулить овец, – пишет Сурлай Абысова.

На Алтае по новому закону об эвтаназии умерщвлять будут только агрессивных собак

Взято отсюда
27.02.2024

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