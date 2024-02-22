На Алтае готовы трудоустроить 52 педагога по программе «Земский учитель»

46 вакансий выставили сельские школы, шесть – учебные заведения в малых городах, рассказали в региональном Минобрнауки.

Наиболее востребованы учителя математики – их нужно 25 человек. Велик спрос на педагогов иностранного и русского языков, литературы. Участвовать в программе могут специалисты в возрасте до 55 лет со средним профессиональным или высшим образованием. Обязательным условием является дальнейшая работа в школе на протяжении не менее пяти лет.

Юлия Непомнящих

Взято отсюда.

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