ДТП вблизи села Беляши Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

Грузовик врезался в легковушку на встречной полосе. Водителя Lada госпитализировали в ЦРБ. Как выяснилось, у нее не было прав

В Кош-Агачском районе Республики Алтай грузовик “Урал-4320” подмял под себя Lada XRAY, сообщили в республиканской полиции.

ДТП произошло 25 февраля около 14.00 недалеко от села Беляши. 44-летний житель Мухор-Тархата за рулем грузовика выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Lada, за рулем которой находилась 38-летняя местная жительница.

В результате ДТП женщину с травмами госпитализировали в Кош-Агачскую районную больницу. Как выяснилось, сельчанка села за руль, не имея права управления транспортным средством.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее 19-летний житель Алтая на “Волге” влетел в дерево возле кафе.

Взято отсюда