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На Алтае иномарка сбила женщин уже после того, как слетела в кювет: все подробности

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У пострадавших травмы разной степени тяжести

На Алтае иномарка сбила женщин уже после того, как слетела в кювет: все подробности

В Топчихинском районе 33-летний водитель «Опеля» не справился с управлением, когда ехал из Барнаула в Алейск. Машина слетела в кювет, писали очевидцы в телеграм-канале «Инцидент Барнаул». Они уточняли, что в ДТП есть пострадавшие. Судя по фото, автомобилю оторвало бампер. Позже пресс-служба ГИБДД по региону прокомментировала случившееся.

По предварительным данным, вслед за «Опелем» слетела в этот же кювет «Акура», которой управлял 28-летний мужчина. Вторая иномарка сбила двух женщин, которые находились неподалеку от «Опеля», и застряла в снегу. Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести.

Очевидцы аварии в телеграм-канале «Инцидент Барнаул» пишут, что ехать по трассе А-322 было трудно из-за гололеда и сугробов. В Алтайском крае, по данным гидрометцентра, продолжается метель. На дорогах гололедица. Порывы ветра достигают 21 метра в секунду.

Взято Источник
02.01.2024

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