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На Алтае иностранец пытался купить радиоактивные вещества

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На Алтае иностранец пытался купить радиоактивные вещества

Фото: МВД по РА

Мужчина хотел приобрести опасные вещества, однако его планы нарушили силовики. Для чего предназначалась покупка, сейчас выясняется

31-летний житель ближнего зарубежья пытался приобрести в Горно-Алтайске радиоактивные вещества радий-228 и радий-226. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РА.

Силовики провели операцию по пресечению незаконной покупки нуклидов. Возбуждено уголовное дело.

К моменту задержания подозреваемый перевел 600 тысяч рублей нелегальному продавцу.

Для чего предназначались радиоактивные вещества, сейчас выясняют правоохранители.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 220 УК РФ (незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Мужчину арестовали.

Ранее сообщалось , что двое жителей Алтайского края пытались продать 8 кг взрывчатки.

Взято отсюда.

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