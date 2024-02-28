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На Алтае ищут специалиста, готового за 100 тысяч массажировать и обертывать клиентов

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Также предлагают высокооплачиваемую работу водителю, гиду, капитану маломерного судна и дорожному мастеру

На Алтае ищут специалиста, готового за 100 тысяч массажировать и обертывать клиентов

Женщины на массаже / Фото: unsplash.com

Самые необычные и высокооплачиваемые предложения работы в феврале 2024 года назвали специалисты “Зарплаты.ру” для соискателей из Алтайского края.

“В Барнауле в крупном спа-центре массажисту готовы предложить зарплату до 100 тысяч рублей. Специалисту предстоит проводить массажи, спа-процедуры, обертывания и аппаратные процедуры”, – говорится в объявлении.

Менеджеру по продажам средств защиты растений с дипломом агронома готовы предложить до 200 тысяч рублей. Специалисту предстоит заниматься продажами семян, удобрений, средств защиты растений, искать клиентов, сопровождать сделки. В соцпакет входят служебный транспорт, компенсация ГСМ и мобильной связи.

Водителю междугородних перевозок категории С, Е предлагают от 150 тысяч рублей. Работнику предстоит заниматься транспортировкой грузов, багажа, а также перевозкой пассажиров. Предприятие предоставляет транспортные средства Volvo. Работодатель рассматривает и вариант вахтового метода работы, в этом случае выплачивается надбавка в размере 14 тысяч рублей. 

До 140 тысяч рублей предлагают гиду, готовому к проведению экскурсий по туристическим маршрутам в Алтайском крае и Республике Алтай. Важно соблюдать технику безопасности при посещении туристических мест. Необходим опыт работы в сфере туризма, а также хорошая физическая подготовка для прохождения маршрутов.

На туристическую базу в село Артыбаш требуется капитан маломерного судна, ему готовы предложить до 130 тысяч рублей. Сотруднику предстоит управлять маломерным судном, проводить прогулки с гостями по Телецкому озеру и экскурсии, поддерживать судно в отличном состоянии и соблюдать правила перевозки пассажиров. Работодатель предоставляет униформу, жилье и питание.

До 130 тысяч рублей готовы предложить дорожному мастеру на железной дороге. Работодатель отмечает, что есть доставка служебным транспортом, корпоративное жилье, а также предполагается гибкий рабочий график. Мастер будет руководить работой бригад по ремонту и текущему содержанию пути, контролировать осмотр элементов верхнего строения пути и земляного полотна, принимать решения о закрытии участков пути или ограничении скорости движения поездов. В соцпакет входят санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых, а также льготные и бесплатные железнодорожные билеты.

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