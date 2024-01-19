Во время обвала камней с гор никто из людей не пострадал

Сегодня, 19 января, в Республике Алтай с гор обвалились камни — породы рухнули на Чуйский тракт. Проезжую часть перекрыли на время ремонта, сообщает пресс-служба Упрдор «Алтай».

— В результате камнепада одна полоса движения разрушена, под второй, по оценке специалистов, образовались пустоты. Дорожникам предстоит разобрать покрытие, после чего необходимо будет заполнить образовавшиеся пустоты крупнообломочным грунтом и песчано-гравийной смесью. Движение по участку закрыто для всех видов транспорта с 10:30 на участке между населенными пунктами Йодро и Акташ (км 737 — км 790), — говорится в сообщении Упрдора.

Никто из людей от камнепада не пострадал. Однако кадры с места ЧС ужасают: их словно вырезали из фильма про постапокалипсис. Видео очевидца опубликовал паблик «Инцидент Горно-Алтайск» во «ВКонтакте».

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяКадры очевидцев напоминают постапокалиптичные фильмы

Видео: «Инцидент Горно-Алтайск» / vk.com

Если вы столкнулись с последствиями ЧС, можете обращаться по телефонам диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Алтай»: 8 (3852) 63–14–59, +7 962 815–98–69 (круглосуточно).

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19.01.2024