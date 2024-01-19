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На Алтае камнепад разрушил участок Чуйского тракта – дорога закрыта для движения

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На Алтае камнепад разрушил участок Чуйского тракта – дорога закрыта для движения

Камнепад на Алтае Фото: alt.rosavtodor.gov.ru

Скальные породы обвалились на дорогу и разрушили участок федеральной трассы. Два района оказались отрезаны от транспортного сообщения

Утром 19 января в Республике Алтай сильный камнепад произошел на Чуйском тракте, сообщает пресс-служба УПРДОР “Алтай”.

ЧП случилось в Онгудайском районе. Часть скалы обвалилась на участок дороги между населенными пунктами Акбом и Чибит (764-й км).

В результате инцидента одна полоса движения оказалась разрушена камнями. Под второй, по словам специалистов, образовались пустоты. Погибших или пострадавших нет.

К месту направили спецтехнику: погрузчик, комбинированную дорожную машину, трактор МТЗ и экскаватор. Кроме того, в регионе прорабатывают вопрос усиления механизированной бригады дополнительной техникой.

Дорожникам необходимо разобрать покрытие, а потом заполнить образовавшиеся пустоты крупнообломочным грунтом и песчано-гравийной смесью.

На участке между Йодро и Акташ (км 737 – км 790) ограничили движение для всех видов транспорта. За безопасностью следят экипажи ГИБДД. Время завершения работ определят после детальной оценки повреждений.

Глава республики Олег Хорохордин в своем Telegram-канале заявил, что в Улаганском и Кош-Агачском районах, с которыми временно прекратили транспортное сообщение, есть запас топлива, продовольствия, лекарств и товаров первой необходимости.

“Обеспечена работа всех профильных служб. Держу ситуацию на личном контроле”, – добавил он.

Ранее в Горном Алтае огромный валун залетел в дом во время камнепада. Большой камень скатился с гор и угодил в строение.

Взято отсюда

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