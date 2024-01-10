Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

На Алтае курьера мошенников задержали возле банкомата в момент перечисления денег

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Молодой человек забрал у обманутой пенсионерки 500 тысяч рублей

На Алтае курьера мошенников задержали возле банкомата в момент перечисления денег

Фото: 22.мвд.рф

В Алтайском крае задержали молодого человека, который забрал деньги у обманутой пенсионерки и перечислял их мошенникам через банкомат, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 85-летняя жительница села Ракиты, которой позвонил неизвестный и заявил, что ее дочь попала в ДТП и из-за нее беременная женщина потеряла ребенка.

“Чтобы оградить дочь от проблем, пожилой женщине предложили заплатить 800 тысяч рублей. Испуганная пенсионерка сказала, что у нее только 500 тысяч и отдала их появившемуся вскоре курьеру”, – рассказали в ведомстве.

К женщине выехал начальник отделения МВД по Михайловскому району. По дороге он заехал в помещение, где находились банкоматы, и увидел там двух молодых людей в темной одежде. Как выяснилось, один из парней в этот момент перечислял деньги, которые забрал у пенсионерки.

Правоохранитель задержал 22-летнего курьера и вызвал следственно-оперативную группу. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье “Мошенничество”.

горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Дело Константина Падуна, который задушил свою жену, заново рассматривают в суде

10.01.2024

 Интересное

“Надеемся”. В алтайском Минздраве хотят открыть новую поликлинику №14 до конца января

10.01.2024

 Интересное

В Минздраве заявили о снижении заболеваемости гриппом, ковидом и ОРВИ

10.01.2024

 Интересное

Тройной удар. В Алтайском крае фиксируют рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом

10.01.2024

 Интересное

Мусор загорелся в подвале многоэтажного дома в Рубцовске

10.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае с 11 января заработает еще одна ледовая переправа

10.01.2024

 Интересное

В ожидании бури. Как вести себя во время урагана, чтобы выжить?

10.01.2024

 Интересное

В Росптицесоюзе заявили, что яйца не подешевеют и цена на них “абсолютно нормальная”

10.01.2024

 Интересное

Новые “Бременские музыканты” заработали 2 миллиарда в российском прокате

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix