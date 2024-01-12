В машине ехал несовершеннолетняя. Одна пассажирка погибла на месте

Сегодня утром, 12 января, в Республике Алтай автомобиль с ребенком попал в жуткое ДТП. Легковушка влетела в опору линии электропередачи — 64-летняя пассажирка скончалась на месте, водителю и 14-летней девочке оказана медицинская помощь. Подробности сообщает пресс-служба республиканского МВД.

— По предварительным данным, сегодня около 09:30 часов вблизи с. Шиба Онгудайского района, 54-летний местный житель за рулем Toyota Corolla Spasio не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на опору линии электропередачи, — говорится в сообщении ведомства.

Все участники ДТП — жители Онгудайского района. Сотрудники внутренних дел еще выясняют все обстоятельства произошедшего.

В Алтайском крае на днях в страшной аварии на месте смерти Евдокимова разбился микроавтобус с детьми — две женщины скончались на месте.

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12.01.2024