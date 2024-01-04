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На Алтае мать оставила в Новый год детей в холодном доме – погиб младенец

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На Алтае мать оставила в Новый год детей в холодном доме – погиб младенец

Дом, в котором погиб младенец Фото: СУ СКР по Республике Алтай

Молодая женщина 31 декабря уехала праздновать Новый год и оставила двоих маленьких детей одних в нетопленом доме без продуктов

В Майминском районе Республики Алтай нашли мертвым четырехмесячного младенца и его двухлетнего замерзающего брата. Их 21-летняя мать оставила одних в холодном доме на несколько дней, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следователей, 31 декабря в селе Подгорное местная жительница решила отпраздновать Новый год со знакомыми и уехала в соседнее село, оставив своих малолетних детей в неотапливаемом доме одних без продуктов питания.

Спустя четыре дня, вечером 3 января, проведать семью пришел дедушка и нашел окоченевшее тело новорожденного мальчика и его замерзающего двухлетнего брата.

По предварительным данным, смерть четырехмесячного ребенка наступила из-за переохлаждения. Его старший брат доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Сейчас угрозы жизни и здоровью ребенка нет.

Возбуждено уголовное дело по статье “Причинение смерти по неосторожности”. Проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия. Кроме того, следователям предстоит изучить условия жизни и воспитания малолетних детей, работу с данной семьей органов системы профилактики района, а также дать оценку ее эффективности, уточняют в ведомстве.

Напомним, ранее нетрезвый водитель протаранил ограждение на трассе “Скандинавия” в Ленобласти. После случившегося он сбежал в лес, где замерз насмерть.

Взято отсюда

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