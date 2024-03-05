На Алтае медики скорой рассказали, как увозили женщину весом 400 кг

Носилки для больных рассчитаны максимум на 180 килограммов

Недавно алтайские медики отвозили в больницу пациентку весом более 200 кг

Порой медикам скорой помощи приходится сталкиваться с неподъемными задачами. Например, довезти до больницы пациента с нестандартными параметрами. Накануне такой случай произошел в Бийске.

Женщину с воспалением желчного пузыря и низким давлением необходимо было срочно доставить в больницу. Однако дело осложнял ее вес – более 200 кг! Автомобили скорой не приспособлены для перевозки столь крупных пациентов. Имеющиеся у медиков носилки рассчитаны максимум на 180 килограммов, а жесткие в автомобиль не закатить.

Чтобы отвезти пациентку, в городской больницей №2 выделили сантранспорт и усиленные металлические носилки. Женщину в сопровождении реанимационной бригады доставили в центральную горбольницу. В тот же день ее прооперировали.

– Например, в прошлом году, чтобы доставить в больницу женщину с экстремальным весом почти 400 килограммов, обращались за помощью к спасателям, – рассказал Алексей Карнаухов.

Напомним, ранее в Барнауле пенсионер весом 250 кг пытался покончить с собой из-за лишнего веса. Его нашла дома дочь. Мужчина лежал и истекал кровью. Медики тоже не смогли самостоятельно транспортировать и вызвали на помощь спасателей.

В Барнауле малоподвижный пенсионер весом 250 кг пытался покончить с собой (подробности)

Взято отсюда

05.03.2024