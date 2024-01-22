Автомобиль. Скорость Фото: unsplash.com

Депутаты рассмотрят предложение на предстоящей сессии в марте. Аналогичные выплаты уже действуют в нескольких регионах страны

В Республике Алтай могут ввести выплату для тех, кто сообщил в правоохранительные органы о пьяных водителях. Об этом “Банкфаксу” рассказал пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

С инициативой выплаты для доносчиков выступило правительство Республики Алтай. Ожидается, что выплата составит пять тысяч рублей. Вознаграждение можно получить только в том в случае, если сведения подтвердились.

“Исходя из аналогичного опыта ряда регионов, на данном этапе прогнозируется до 100 сообщений в год о фактах управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения. Общий размер средств из республиканского бюджета на обеспечение данной выплаты запланирован в размере 500 тысяч рублей ежегодно”, – добавил Максимов.

Цель законопроекта очевидна – снизить количество ДТП.

Отметим, что вознаграждение за ориентировку на нетрезвого автомобилиста выплачивается в Нижегородской области. Оно составляет две тысячи рублей. В Республике Коми платят три тысячи.

За 2023 год на дорогах Алтайского края погибли 199 человек. Чаще всего ДТП напрямую связаны с человеческим фактором.

Взято отсюда