На Алтае молодой парень случайно убил друга во время борьбы

Следственный комитет Фото: Следственный комитет России

Парни боролись возле сельского клуба, и один из них получил тяжелые травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Теперь второй участник пойдет под суд

В Республике Алтай 18-летнего парня будут судить за гибель товарища, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. Ему вменяют статью о причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, поздним вечером 13 июля 2023 года в селе Камлак Шебалинского района возле сельского клуба парень боролся с приятелем: он обхватил его руками, поднял и хотел бросить через бедро на спину. Однако в какой-то момент обвиняемый не удержал товарища, выпустил из рук и уронил на твердый грунт. После этого он, потеряв равновесие, сам упал на сверху на друга.

Молодого человека доставили в больницу, однако через некоторое время потерпевший скончался от травмы шейного отдела позвоночника и спинного мозга, развившихся осложнений.

Следователи собрали доказательства по делу и передали дело с обвинительным заключением прокурору.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае подросток случайно убил свою маленькую сестру косой.

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