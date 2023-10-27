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На Алтае молодой помощник сыродела лишился руки на производстве

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Судить за произошедшее будут бывшего начальника изувеченного сотрудника

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Бывший начальник производства молочной продукции филиала одной из компаний Калманского района Алтайского края обвиняется в нарушении правил охраны труда, из-за чего 22-летний помощник сыродела получил серьезные увечья.

Как сообщили в региональном Следкоме, мужчина допустил сотрудника к самостоятельной работе без проведения соответствующего инструктажа.

“3 ноября 2022 года, работая на тестомесе, сотрудник получил травмы, которые привели к ампутации его левой руки и пальцев правой руки”, – подчеркнули в ведомстве.

Расследование уголовного дела завершено. Его материалы направили в суд для рассмотрения по существу.

Горняк22

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