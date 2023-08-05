На Алтае мужчина на спор пытался переплыть Катунь и утонул (видео)

2 августа в Республике Алтай произошло очередное ЧП. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, предположительно, в Катуни утонул мужчина.

Сообщение спасателям поступило в 14:16. Известно, что недалеко от села Иня Онгудайского района мужчина 1974 года рождения купался и пропал без вести. В соцсетях уточняют, якобы он на спор пытался переплыть реку. Пропавший является жителем Чойского района.

По словам очевидцев, он не смог доплыть даже до середины, как течение начало его уносить. Сейчас мужчину ищут спасатели, обследовано 15 км береговой линии, результатов пока нет, пишут “АиФ”.

2 августа в Республике Алтай произошло очередное ЧП. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, предположительно, в Катуни утонул мужчина.

Сообщение спасателям поступило в 14:16. Известно, что недалеко от села Иня Онгудайского района мужчина 1974 года рождения купался и пропал без вести. В соцсетях уточняют, якобы он на спор пытался переплыть реку. Пропавший является жителем Чойского района.

По словам очевидцев, он не смог доплыть даже до середины, как течение начало его уносить. Сейчас мужчину ищут спасатели, обследовано 15 км береговой линии, результатов пока нет, пишут “АиФ”.