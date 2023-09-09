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На Алтае мужчина подкинул наркотики коллеге в отместку за донос о краже

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На Алтае мужчина подкинул наркотики коллеге в отместку за донос о краже

ГОРНЯК2201 mins
На Алтае мужчина подкинул наркотики коллеге в отместку за донос о краже

В Майминском районе в полицию обратился 51-летний мужчина с заявлением о пропаже 5 тыс. рублей. Подозреваемый в этом мужчина решил отомстить потерпевшему.

Пропавшие 5 тыс. рублей были украдены из комнаты потерпевшего в рабочем общежитии, пока он был в больнице. Под подозрения попал 35-летний мужчина, с которым у потерпевшего были неприязненные отношения. Мужчина свою вину отрицал, а через несколько дней позвонил в полицию и сообщил, что потерпевший в краже денег мужчина хранит у себя в комнате наркосодержащие вещества и историю с кражей выдумал.

Полицейские действительно нашли под кроватью пакет с марихуаной, но быстро установили, кто был его настоящим владельцем. Оказалось, что 35-летний мужчина, которого подозревали в краже денег, нарвал в окрестностях села растений конопли и подбросил потерпевшему. Так он хотел отомстить за донос. Мужчина уже признался в обоих преступлениях: и в краже, и в сборе наркосодержащих средств.

© АиФ Алтай

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