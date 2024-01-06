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На Алтае мужчина с ружьем пришел успокоить посетителей бара, которые мешали ему спать

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Сельчанин успел сделать несколько выстрелов в воздух, прежде чем полицейский уговорил его отдать оружие

На Алтае мужчина с ружьем пришел успокоить посетителей бара, которые мешали ему спать

Фото: “Бийск 22”

Вечеринка в сельском баре в Республике Алтай закончилась стрельбой. Об этом сообщает республиканское ГУ МВД. Посетители заведения громко шумели и не давали жителям спать. Тогда один из сельчан решил утихомирить нарушителей спокойствия при помощи своего ружья.

Инцидент произошел в ночь на 5 января в селе Чоя. Первыми об этом случае сообщили местные Telegram-каналы. Очевидцы рассказали, что шумных посетителей бара неоднократно просили вести себя потише, но те не прислушались. Тогда один из местных жителей заявился на территорию заведения с ружьем. Завязался конфликт, прозвучали выстрелы.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД, прежде чем схватиться за ружье, 39-летний мужчина обращался в дежурную часть пункта полиции “Чойский” и жаловался на шум.

“В ходе отработки поступившей информации на место был отправлен участковый уполномоченный полиции. К моменту приезда полицейского заявитель находился в помещении увеселительного заведения, где снимал на смартфон посетителей, из-за чего у него и произошел конфликт с одним из них”, – говорится в сообщении республиканского МВД.Затем сельчанин сходил домой, взял принадлежащее ему ружье “Сайга-12” и вновь вернулся к бару. Там он несколько раз выстрелил в воздух. Участковый смог уговорить мужчину сдать оружие и отвез его в пункт полиции для разбирательства.

Теперь полиция проводит проверку по факту случившегося. Как сообщает “Коммерсант”, свою проверку начала и прокуратура Чойского района.

город Горняк

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