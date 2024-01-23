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На Алтае мужчина пойдет под суд за случайное убийство: он выстрелил в 14-летнего мальчика

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Подросток скончался в реанимации

На Алтае мужчина пойдет под суд за случайное убийство: он выстрелил в 14-летнего мальчика

30-летний житель Бийского района пойдет под суд по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом рассказали в пресс-службе регионального следкома.

По данным следствия, в ноябре прошлого года 30-летний мужчина поехал на охоту со своим тестем и его 14-летним сыном. Перед отъездом из леса обвиняемый разряжал ружье. Он направил ствол в сторону заднего сиденья, где как раз сидел мальчик. Мужчина случайно нажал на курок и выстрелил.

Подростка с травмой головы увезли в больницу, но вскоре он скончался в реанимации.

На Алтае мужчина пойдет под суд за случайное убийство: он выстрелил в 14-летнего мальчика

— В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Бийского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в ведомстве.

По статье о причинении смерти по неосторожности виновному грозит до двух лет ограничения или лишения свободы. Либо исправительные или принудительные работы.

Взято Источник
23.01.2024

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