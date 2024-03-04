Суд Индустриального района изнутри Фото: Виталий Барабаш

Осужденный не согласился с обвинением и выдвигал новые версии, уверяя, что пострадавший случайно получил травмы. Однако суд вынес обвинительный приговор

Житель села Артыбаш Турочакского района Республики Алтай получил срок за причинение тяжкого вреда здоровью туристу, сообщает прокуратура края.

Как стало известно, 4 августа 2021 года мужчина поссорился с приехавшим на отдых жителем Алтайского края. Во время конфликта местный житель пальцем выдавил левый глаз у противника. В итоге мужчина полностью потерял зрение на один глаз.

На суде обвиняемый не признал свою вину. Он высказал свои версии, в том числе заявляя о том, что травмы нанесены случайно. Однако в суде представили доказательства вины подсудимого.

Суд назначил жителю Алтая наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что барнаулец избил молотком жену брата и загремел в колонию.

Взято отсюда