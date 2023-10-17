Инцидент произошел днем 11 октября в Кош-Агачском районе. Мужчина выехал на своем автомобиле «УАЗ» из села Джазатор на животноводческую стоянку.

При переезде через реку Аргут автомобиль заглох, его стало заливать водой. Мужчина, привязав себя веревкой к автомобилю, попытался спасти находившиеся в машине вещи, часть из которых перенес на берег, однако в последствии не справился с сильным течением холодной реки и ушел под воду, — сообщает СК по региону.

Спустя 2 дня автомобиль и тело мужчины случайно обнаружили местные жители, которые извлекли его из воды и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. По предварительным данным смерть мужчины наступила от переохлаждения.

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