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На Алтае мужчина запустил квадрокоптер без разрешения и получил штраф

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На Алтае мужчина запустил квадрокоптер без разрешения и получил штраф

Мужчину привлекли к ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства

В Республике Алтай владельца квадрокоптера привлекли к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства и нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов, сообщает Barnaul 22.

Так, транспортная прокуратура Горно-Алтайска провела проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и установила, что в январе 2024 года местный житель запустил незарегистрированный беспилотный летательный аппарат в городе без соответствующего разрешения. Собственник при этом не подавал план полета в органы обслуживания воздушного движения.

Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 32 тыс. рублей.

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Взято отсюда

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