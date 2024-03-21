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На Алтае мужчина зарезал беременную сожительницу прямо на глазах у маленького сына

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В новогоднюю ночь житель алтайского села воткнул нож в живот беременной сожительнице

На Алтае мужчина зарезал беременную сожительницу прямо на глазах у маленького сына

Мужчина при совершении преступления был выпивший

В одном из сел Поспелихинского района мужчина зарезал беременную сожительницу прямо на глазах у маленького сына. Страшная трагедия случилась в новогоднюю ночь. Подробности «Комсомолке» рассказали в управлении Следкома по Алтайскому краю.

По данным следствия, 1 января 2024 года 57-летний обвиняемый в кругу семьи – 37-летней сожительницы, которая была на третьем месяце беременности, и их четырехлетнего сына, отмечал Новый год. Женщина строжилась на ребенка из-за плохого поведения, и это не понравилось подвыпившему мужчине. Между парой вспыхнула ссора, в пылу которой выпивший сожитель схватил нож и ударил женщину прямо в живот. Все это видел их сынишка.

Следователи выяснили, что в семье и раньше были конфликты, мужчина поднимал руку на свою гражданскую супругу по разным поводам, но она в полицию не обращалась, как итог – смерть от ножа. При этом семья как неблагополучная не числилась.

Следователи Шипуновского межрайонного следственного отдела СУ СК собрали достаточно доказательства, в связи с чем уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

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Взято отсюда
21.03.2024

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