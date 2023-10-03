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На Алтае мужчину приговорили к сроку в колонии строгого режима за разбитые окна

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Стекло. Осколки Фото: unsplash.com

Сельчанина приговорили к реальному сроку, так как это был рецидив преступления. Суд назначил ему чуть более года в колонии

Майминский районный суд в Республике Алтай вынес приговор 37-летнему местному жителю по обвинению в умышленном повреждении чужого имущества, сообщили в прокуратуре Алтая. Мужчина разбил окна дома.

По данным следствия, сельчанин в пьяном виде явился к чужому дому, подобрал с земли камни и разбил стеклопакеты, а также стоявшую у забора оконную раму. Ущерб от этого составил около 9 тысяч рублей. Вину он признал в полном объеме.

“С учетом частичного возмещения ущерба потерпевшей подсудимым, наличие в его действиях рецидива преступлений, суд назначил ему наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима”, – заявили в прокуратуре.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее жителя Барнаула признали виновным в преступной небрежности, из-за которой ребенок получил тяжелые ожоги. Суд приговорил мужчину к 300 часам обязательных работ.

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