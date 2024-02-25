На Алтае начали проверку из-за женщины, которую не приняли в паллиативное отделение

Пациентка скончалась, не дождавшись назначенной в направлении даты

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Минздрав Алтайского края проверит инцидент с отказом принять женщину в отделение паллиативной помощи. Как сообщает пресс-служба ведомства, там заинтересованы в расследовании случая, поскольку это поможет принять комплексные изменения маршрутизации пациентов и предотвратить подобные ситуации.

Ранее женщина рассказала историю своей матери, которая четыре года боролась с онкозаболеванием. Накануне из онкоцентра “Надежда” ее направили домой. 22 февраля она получила направление на госпитализацию в паллиативное отделение горбольницы № 3 на 26 февраля. Дочери пациентки объяснили, что мест в медучреждении на более раннюю дату нет.

В ночь с 23 на 24 февраля женщину увезли в урологическое отделение горбольницы № 2 – там ей провели ряд медицинских манипуляций и отправили домой. В паллиативное отделение ее отказались направить, сославшись на то, что направление лишь на понедельник. Женщина скончалась 24 февраля.

“Министерство здравоохранения Алтайского края приносит искренние соболезнования родным и близким. Ведомство тоже заинтересовано в том, чтобы эксперты разобрались в этом случае, это поможет принять соответствующие комплексные изменения маршрутизации пациентов и предотвратить подобные ситуации”, – прокомментировали в Минздраве.

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