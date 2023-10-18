В Алтайском крае начнут производить топливные системы для двигателей самых больших белорусских самосвалов «БЕЛАЗ». Такое соглашение было достигнуто в результате посещения белорусской делегацией Алтайского завода прецизионных изделий.

В составе делегации были генеральный директор ОАО «УКХ «Минский моторный завод» Александр Ботвинник, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод» Виталий Вовк.

По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, принявшего участие во встрече, наш регион и республику Беларусь связывают долгие годы сотрудничества в разны областях, в том числе и в экономике.

— Мы гордимся нашими предприятиями в сфере машиностроения. И чтобы обеспечить их устойчивое развитие, мы сотрудничаем с предприятиями по всей стране, а также с дружественной нам республикой Беларусь. На встрече мы обсудили эффективность взаимодействия сторон в сфере экономики. Возможно, нужна поддержка со стороны власти. Мы в хорошем контакте с нашими белорусскими партнерами. Экономика – это налоги и все наша социальная сфера и, по сути, вся наша жизнь, поэтому мы приложим все усилия, чтобы наше взаимодействие было эффективным, — отметил Виктор Томенко.

Напомним, что АЗПИ является основным поставщиком форсунок на Минский моторный завод. И белорусские коллеги хотели бы, чтобы внутренняя кооперация продолжала развиваться. Это упрочит экономическую устойчивость сторон.

Фото: Антон Федотов

Глава региона отметил, что алтайские компании готовы расширить поставку шин, колесных дисков, топливных систем. Также Россия и республика Беларусь работают над совместными научными и инновационными проектами.

— Мы давно работаем с вашими предприятии, в частности с АЗПИ.

Сегодня все двигатели Минского моторного завода комплектуются исключительно форсунками АЗПИ. Специалисты завода также ведут разработку новых модификаций систем Common Rail на целый ряд двигателей, серийно выпускаемых Минским моторным заводом. И основной объем испытаний первых образцов успешно пройден, — сказал Александр Ботвинник.

Виталий Вовк добавил, что дизелестроение – наукоемкая сфера и то, что у нас в крае есть предприятие, которое делает сердце этого направления – очень ценно и требует развития.

— Нужно постараться не зависеть от внешних партнеров, работать над кооперацией. Были предпосылки объединить усилия нескольких предприятий России и республики Беларусь, но так это и осталось на бумаге. Мы делаем свое, КАМаз свое, вы свое. Думаю, что совместными усилиями мы придем к общему знаменателю, — сказал Виталий Вовк.

В последнее время кооперация активно развивается. В 2022 году на АЗПИ началась разработка топливной системы Common Rail для нового проекта Минского моторного завода – тяжелых двигателей мощностью порядка 5000 л.с., устанавливаемых на карьерные самосвалы «БЕЛАЗ». Раньше топливные системы для таких машин приобретались в странах Евросоюза.

— Сегодня вопросы суверенитета и экономической безопасности должны стоять на первом месте, и мы будем работать в этом направлении, — подытожил Виктор Томенко.

Локомотивами промышленности в Алтайском крае будут оборонка, машиностроение и химическое производство

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КОЧЕТЫГОВА Татьяна

горняк



Взято отсюда