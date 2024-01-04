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На Алтае насмерть замерз ребенок, пока его мать отмечала Новый год

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На Алтае насмерть замерз ребенок, пока его мать отмечала Новый год

В новогоднюю ночь на Алтае мать оставила малолетних детей в неотапливаемом доме без продуктов и ушла. В результате новорожденный мальчик скончался от переохлаждения, а его двухлетний брат попал в больницу.

Трагедия произошла в селе Подгорное Майминского района Республики Алтай. 31 декабря 21-летняя местная жительница уехала в соседний поселок, оставив детей в доме без отопления и продуктов.

3 января родственник пришёл проведать семью и нашёл в доме тело четырехмесячного мальчика и едва живого его двухлетнего брата, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

По предварительным данным, смерть новорожденного наступила из-за переохлаждения. Двухлетнего мальчика доставили в больницы. Сейчас жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.

Следователи возбудили против матери детей уголовное дело.

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