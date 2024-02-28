На Алтае оценивают возможности искусственного интеллекта для лечения онкологических пациентов

Заведующая отделением лекарственной противоопухолевой терапии №2 Алтайского краевого онкологического диспансера Алина Гофман приняла участие в заседании ученого совета Московского клинического научного центра им. А.С. Логинова и Московского онкологического сообщества. Экспертная дискуссия была посвящена роли цифровых технологий в развитии персонифицированного лечения онкологических пациентов.

Участники мероприятия проанализировали опыт работы Системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР) города Москвы, созданной по личной инициативе Сергея Собянина. Реализация проекта началась еще в 2019 году, а в настоящий момент система искусственного интеллекта, объединяя огромные массивы знаний, способна генерировать для каждого конкретного пациента готовые врачебные решения, основанные одновременно на официальных документах и мнениях ведущих специалистов страны.

«Для алтайской онкологической службы этот опыт интересен, в частности, в вопросе корректного назначения дорогостоящих лекарственных препаратов. Нередко они выступают стандартом для лечения поздних стадий онкологических заболеваний, но в тоже время при ряде локализаций побочные эффекты от их применения сокращают продолжительность жизни пациентов. Цифровые инструменты позволяют более взвешенно назначать подобную терапию для каждого конкретного пациента», – рассказала Алина Гофман.

Также онкологи высоко оценивают возможности многофункциональной цифровой программы в оптимизации взаимодействия врача и пациента. Например, в заполнении медицинской документации – сейчас оно занимает большую часть консультативного приема. С помощью технологий искусственного интеллекта необходимые данные будут автоматически вводиться в электронную карту на основе голосовых сигналов во время общения врача и пациента. Это поможет избавиться от лишней бюрократии в медицине.

Врачей в последние годы часто упрекают в том, что они занимаются бумагами, а не пациентом. Как бы парадоксально это ни звучало, но именно технологии искусственного интеллекта помогают добавить «души» в стандартизированную медицинскую консультацию.

Подобные технологии уже показали свою эффективность на примере онкологической службы Москвы. В настоящий момент в профессиональном сообществе идет дискуссия о тиражировании этого опыта в региональные онкологические сообщества.

Для реализации данного проекта на Алтае необходимо оборудовать рабочие места врачей специальным программным обеспечением. В настоящий момент идет оценка возможностей и перспектив по работе в рамках данной программы.

Напомним, что борьба с онкологическими заболеваниями и их выявление на ранней стадии – одно из ключевых направлений нацпроекта «Здравоохранение».

Взято отсюда.

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