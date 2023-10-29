На Алтае огонь безжалостно уничтожил 157 тюков сена

Заготовленный на зиму корм хранился в силосной яме

Фото: Управление ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

В Шебалинском районе Республики Алтай огонь уничтожил 157 тюков сена, сообщили в региональном УГОЧС.

Пожар случился в урочище Тюкала вблизи села Калмак утром 27 октября. Заготовленный на зиму корм хранился в силосной яме.

С пламенем боролись девять пожарных на трех единицах техники. Спустя полтора часа они ликвидировали возгорание на площади 500 “квадратов”.

Что стало причиной инцидента, еще предстоит выяснить. Тем не менее обошлось без погибших и пострадавших.

“Однако из-за позднего обнаружения и сообщения все 157 тюков сена были безжалостно уничтожены огнем”, – говорится в сообщении.

горняк



Источник