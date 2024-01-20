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На Алтае опровергли фейк о сотнях погибших жителей региона в зоне СВО

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Расследованием уже занимаются правоохранители

На Алтае опровергли фейк о сотнях погибших жителей региона в зоне СВО

Фото: unsplash.com

Фейк о сотнях погибших жителей Горного Алтая в зоне СВО распространяют в мессенджере WhatsApp, сообщает телеграм-канал НГА.

Авторы ложной информации утверждают, что в Ростове-на-Дону сейчас якобы находятся тела 260 погибших военнослужащих из Республики Алтай – и их число сильно увеличится из-за недавнего штурма.

В военкомате заявили, что доверять этим сведениям не стоит. Правоохранители уже расследуют дело о распространении этого фейка. Предварительно, его первоисточником стали иноагенты, “которые вбрасывают недостоверную информацию для расшатывания обстановки”, отметили в комиссариате.

На днях в правительстве РФ поддержали предложение депутатов “Единой России” о конфискации имущества по статье о фейках об армии.

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