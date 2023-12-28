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На Алтае организовали первую автоелку из машин

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На Алтае организовали первую автоелку из машин

В акции участвовало 56 машин

В Республике Алтай организовали первую, пока что небольшую, автоелку, которая состояла из 56 машин, сообщает телеграм-канал “Республика Алтай”.

В России подобная акция не первая, в “Книгу Рекордов” вошел Красноярск, где сделали новогоднюю красавицу из 800 машин. 

На Алтае в построении композиции приняли участие местные жители, однако организаторы надеются, что в Республике такая акция станет ежегодной предновогодней традицией.

В комментариях под видеороликом, опубликованным в сети, люди активно обсуждают произошедшее. Многие выразили свое желание принять участие в создании автоелки на следующий год. 

погода , погода в самаре ,

Взято отсюда

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