На Алтае осудили мужчину, который пальцем выдавил глаз туристу

В Республике Алтай местный житель лишил глаза туриста во время ссоры

Мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы

В Республике Алтай житель Турочакского района поссорился с туристом из Алтайского края. Конфликт дошел до того, что мужчина выдавил голыми руками отдыхающему глаз. Недавно местному жителю вынесли приговор. Подробнее об этой истории корреспонденту «Комсомолки» рассказали в прокуратура региона.

Конфликт произошел еще 4 августа 2021 года в селе Артыбаш. Туда на отдых приехал мужчина из Алтайского края. Он познакомился с местным жителем и вместе с ним выпил алкоголь. После посиделок житель предложил довезти туриста до домика, где тот остановился.

– Когда местный житель провожал потерпевшего до домика, они поругались по малозначительному поводу, – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Местному стало обидно, так как он своего нового товарища даже довез до дома, а его же и оскорбили.

– Долго не думая, мужчина повалил своего обидчика на землю и сразу выдавил ему глаз. Потасовка у них была непродолжительная, – пояснили в ведомстве.

Потерпевший впоследствии полностью утратил зрение. Когда он протрезвел, то даже не мог вспомнить, что именно он говорил и из-за чего вообще началась драка. Этим и воспользовался нападавший – он стал выдвигать разные версии случившегося, так и не признав свою вину. Но в суде вина мужчины была подтверждена.

В результате 27 февраля 2024 года суд вынес приговор. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого мужчина должен выплатить потерпевшему 500 тыс. рублей.

Мужчина получил серьезную травму

Взято отсюда

04.03.2024